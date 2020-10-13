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Занятия по самообороне для жертв уличной агрессии в Страсбурге

Если никто не приходит тебе на помощь, надо уметь дать отпор. Эта идея легла в основу проекта ассоциации «Вперёд, девчонки!», которая организовала в Страсбурге курсы защиты от агрессии на улицах. После серии нашумевших нападений на женщин активисты пригласили специалистов по боевым искусствам, чтобы те научили жительниц Страсбурга простым приёмам самозащиты. На курсы приходят в том числе и те, кто уже пострадал от насилия.

Глава ассоциации «Вперёд, девчонки!» Ивет Палатино отмечает, что это вынужденная мера в изменившихся реалиях: «Мы часто видим, что очевидцы, прохожие просто не вмешиваются, такого раньше не было». В этих условиях, по словам активистки, работа с жертвами агрессии выходит на первый план.

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