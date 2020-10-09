Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:

"В этот город на минувшей неделе пришел один из исторических споров, ведущихся на пороге Европы. Сотни людей, размахивая армянскими флагами, провели демонстрацию возле учреждений ЕС во время обсуждения в Европейском парламенте ситуации в Нагорном Карабахе. Интенсивные бои в этой горной местности между армянскими и азербайджанскими войсками не прекращались.

Главное - безопасность населения

Силами померялись и лидеры обеих стран, когда вышли в эфир Euronews, чтобы разъяснить свои позиции. Они указывали друг на друга пальцем, но не обрисовали четкой перспективы прекращения огня, не говоря уже о прочном мире в этом неспокойном регионе.

Хуже того: в конфликт теперь втягиваются другие страны, увеличивая опасность его расширения. Европейский Союз призвал обе стороны прекратить боевые действия и обеспечить безопасность незащищенного гражданского населения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель:

«Мы видели крайне тревожные сообщения о резком увеличении числа нападений на населенные пункты, приводящие к гибели мирных жителей. Мы настоятельно призываем стороны полностью соблюдать свои международные обязательства по защите гражданского населения».

Условия помощи с пандемией

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха был не единственной темой обсуждения в Европарламенте. Политики ЕС пытаются утвердить пакет помощи пострадавшим от коронавируса в размере 1,8 трлн евро, о котором страны-члены договорились на июльском саммите.

Поскольку количество инфекций во многих европейских регионах снова достигло опасного уровня, срочно необходимы стимулирующие деньги, чтобы избежать экономического краха.

Но парламент хочет одновременно обеспечить верховенство права. Механизм прост: не уважаете верховенство права, не получите денег ЕС. На этот механизм такие страны, как Польша и Венгрия, угрожают наложить вето.

Опытные брюссельские наблюдатели почти уверены, что большинство депутатов в итоге одобрят пакетное предложение с небольшими изменениями. Впрочем, политические партии не настроены на компромисс по этому поводу.

Лидер фракции Европейской народной парти Манфред Вебер:

«Мы считаем, что эти деньги должны быть распределены правильно. Это значит, что у стран-получателей должны быть свободные СМИ, их местные власти должны тратить эти деньги без коррупции. Нужна независимая судебная система. Не будет денег ни из бюджета, ни из Фонда восстановления без обязательного верховенства права. Это чёткое послание Евросовету ".

До равенства полов в оплате труда ещё далеко

Остается надеяться, что программу помощи в связи с коронавирусом не постигнет участь предложения по гендерному равенству, которое государства-члены блокировали в течение восьми лет.

Предлагалось, чтобы советы директоров компаний, котирующихся на фондовой бирже, состояли не менее, чем на 40% из женщин. А пока разница между полами в оплате труда всё ещё существует по всей Европе.

И последнее исследование показало, что этот разрыв в оплате труда мужчин и женщин не будет полностью устранен по крайней мере до следующего столетия.

В деловых кругах мало женщин

Ко мне присоединяется Эвелин Регнер, председатель Комитета по правам женщин и гендерному равенству в Европейском парламенте, социал-демократ из Австрии.

Гробе: Вы один из главных защитников директивы "WomenOnBoards" ("Женщины в советах директоров"), которая уже почти 8 лет вязнет в законодательной бюрократии. С какими силами вы сражаетесь?

Регнер: Это Евросовет. Некоторые члены ЕС говорят, что «WomenOnBoards" - это что-то очень важное, но мол у нас в стране это есть, этого не обязательно делать на европейском уровне, это должно быть сделано дома». К сожалению, дома они ничего не делают, поэтому директива и застряла.

Гробе: Почему советы директоров компаний стали таким мужским бастионом? Они сопротивляются изменениям, которые мы наблюдаем, кроме как там, повсюду в обществе.

Регнер: Всё дело во власти, в нежелании делиться пирогом. Дело и в гендерной слепоте. Когда члены совета директоров и ответственные лица решают, кого включить в этот совет, они не расширяют горизонт. А расширять горизонт значит назначать женщин, потому что, когда у компании разнополый состав совета директоров, она становится успешнее. Думаю, это хорошее объяснение.

Гробе: Есть аргумент, также выдвигаемый некоторыми феминистками, о том, что важнее бороться за равную оплату труда на более низких уровнях дохода, чем за равенство в и без того привилегированном мире залов заседаний. Что вы скажете этим критикам?

Регнер: Нам нужно и то, и другое, сверху и снизу. Конечно, необходимы обязательные меры, трудовое законодательство, поощряющее женщин на всех уровнях, в том числе и на более низком, но и в советах директоров. Важно изменить политику в целом и способы управления компаниями. Это нужно делать сверху вниз.

Гробе: В последнем докладе ЕС о ситуации с равной оплатой труда содержатся довольно ошеломляющие оценки. Например, Франция достигнет этой цели только через тысячу лет. Не воюете ли вы здесь с ветряными мельницами?

Регнер: Нет, мы не боремся с ветряными мельницами. Но нам не нравится черепаший темп. Прогресс слишком медленный. В какое время мы живем? Нужна разъяснять, создавать сознательность. И ещё: вещи не падают с неба!

Шумное закрытие баров

Иногда действительно трудно понять, почему прогресс такой медленный. Похоже, что борьба с коронавирусом также станет долгосрочной проблемой, но, надеюсь, не будет такой медленной.

В попытке сдержать пандемию на этой неделе во многих городах был введены новые ограничения. В Бордо повара и официанты шумно протестовали против закрытия баров, кафе и ресторанов. Они говорили, что не хотят умирать в тишине, когда их заведения рискуют обанкротиться.

Только во Франции сектор потерял 150 тыс рабочих мест в первой половине года, а к концу года их может стать намного больше. Вот почему почему пакет помощи ЕС так важен".