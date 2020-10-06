Австрия: альпийские пастбища в опасности

Альпийские пастбища в австрийском Тироле могут кануть в Лету. И ни туристы, ни местные жители, как здесь в Пертизау на Ахензее, не увидят столь красочного зрелища - отгона скота с альпийских лугов. Причины: изменения климата, что сказывается на ландшафте, и экономические проблемы, с которыми сталкиваются мелкие фермерские хозяйства. Между тем, традиция проведения таких праздников насчитывает века.

Зепп Ризер, фермер: "Ну, это, как Рождество для нас. Я принимаю участие в перегоне скота с детства".

Те, кто могут устроить коровам "летний сезон" в высокогорье, объясняют, почему это полезно для животных.

Зепп Ризер, фермер: "Это очень важно, прежде всего, для коров, с точки зрения их физической формы, состояния здоровья и потенциального долголетия". Кроме того, отмечает фермер, альпийский пейзаж с пастбищами и коровами - неотъемлемая часть культурного наследия. "Пертизау для туристов в Тироле - одна из главных достопримечательностей".

Экологи утверждают, что скот на альпийских лугах способствует предотвращению стихийных бедствий.

Ясмин Дюреггер, Гринпис, Австрия: "Альпийские пастбища без коров могут зарастать кустарниками и деревьями, что отрицательно сказывается на росте некоторых трав и цветов. Но есть еще и такой пример. Допустим, на лугу прижился щетинник. Эта трава очень скользкая. Она не задерживает снег и воду, что в конечном итоге может привести к сходу оползней или лавин. Коровы ее едят".

По данным Тирольской сельскохозяйственной палаты, ежегодно на 2100 альпийских пастбищах в провинции пасется более 180 тысяч животных. Пока.... Но небольшие хозяйства (типичные для Тироля) становятся нежизнеспособными. Тысячи фермеров вынуждены искать более надежные источники дохода.