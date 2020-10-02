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Бразилия: общение с животными спасает от одиночества

В Бразилии волонтеры Golias Animal Rescue поддерживают психическое здоровье пожилых людей, находящихся в домах престарелых. Помогают в этом спасенные сотрудниками организации животные. Взаимодействуя с собаками, козочками и пони, бабушкам и дедушкам проще пережить изоляцию в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Наслаждаясь общением с животными, люди не чувствуют себя одинокими.

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