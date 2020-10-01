Протест тибетских активистов

В индийском Маклеод-Гандж прошла акция протеста. В ней приняли участие десятки тибетских активистов. Они держали в руках плакаты с надписями "Свободный Тибет", "Да здравствует Далай-лама". В ходе манифестации протестующие сожгли флаг КНР. Представители Тибетского молодежного конгресса (эта неправительственная международная организация выступает за независимость Тибета от Китая) заявили, что подобные акции проходят в 60 городах.
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