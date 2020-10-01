Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
euronews_icons_loading
Протест тибетских активистов

В индийском Маклеод-Гандж прошла акция протеста. В ней приняли участие десятки тибетских активистов. Они держали в руках плакаты с надписями "Свободный Тибет", "Да здравствует Далай-лама". В ходе манифестации протестующие сожгли флаг КНР. Представители Тибетского молодежного конгресса (эта неправительственная международная организация выступает за независимость Тибета от Китая) заявили, что подобные акции проходят в 60 городах.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment