Ученые ЕС сохраняют древние ремесла

Как новейшие цифровые технологии могут помочь в изучении и возрождении тысячелетних ремесел, таких, как, к примеру, традиционное сыроварение? Мы побывали в уникальных пастушьих хижинах в горах греческого Крита, чтобы выяснить подробнее.

В свои 73 года Алексос Нтагиадас делает сыр по рецепту, который получил от своего дяди, когда был совсем еще ребенком. Он готовит сыры в традиционной каменный хижине для пастухов, которая здесь, в Греции, называют "митато". Сыры Алексоса - из козьего молока

"Почти все семьи в этом районе, где-то 85% населения, были пастухами. У каждой семьи были свои стада, свои хижины, домашнего производства продукты. В те годы почти все производили молоко. В нашей семье, например, были козы. Я их до сих пор держу, продолжаю традиции".

Ученые европейского исследовательского проекта Mingei привезли в пастушью хижину новые технологии, чтобы зафиксировать и описать предметы, приспособления сыроварни, а также жесты мастера. Специалисты интересуются и более широким контекстом - культурно-географическими особенностями местности, в которой зарождался и развивался этот тип ручного труда.

Ксенофон Забулис, координатор проекта, рассказывает: "Мы используем сканеры для изучения материальных объектов культурного наследия. Еще мы фиксируем движения мастера, чтобы затем их можно было описать, воссоздать, повторить. И, что очень важно, мы создаем культурный и исторический контекст, опираясь на коллективные воспоминания членов общины, в которых сохраняются древние ремесла".

Наряду с производством сыра в базе данных ученых - такие традиционные ремесла, как вязание и окраска шерсти, стеклодувные работы, производство керамики.

Инструменты дополненной и смешанной реальности помогают соотнести ремесла с разнообразными историческими и географическими условиями, в которых они развивались. Программист Николас Партаракис вспоминает: "Нам пришлось разработать общий подход к сбору данных и презентации этих ремесел. Это было сложно. Мы должны были развивать эту методологию (общаться с мастерами, чтобы понять, как применять наши подходы к их реалиям и потребностям), и одновременно совершенствовать наш технический инструментарий. Это оказалось непростой задачей".

Чтобы продвигать старинные ремесла среди молодых, чья жизнь неотделимы от технологий, ученые обратились к игровому формату: интерактивные комиксы раскрывают секреты изготовления стекла, а старые фотокамеры предлагают просмотр виртуальных открыток.

"Мы разработали эти приложения, чтобы сделать результаты наших исследований более доступными, всеобъемлющими, - рассказывает Забулис. - Наша работа должна быть привлекательной для аудитории. Чтобы сохранить традиционные ремесла, мы стремимся всевозможными способами поддержать интерес разных групп общества. Наши рассказы о ремеслах должны звучать современно!"

Ученые говорят, что поддержать интерес к традиционным ремеслам и общинам может и экотуризим. Цифровая популяризация ручного труда призвана помочь потенциальным экопутешественникам выбрать направление.