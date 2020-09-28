О древних ремеслах - современным языком

Как лучше продвигать традиционные ремесла среди молодежи, привыкшей к технологиям? Ученые из Фонда исследований и технологий Ираклиона, участники европейского проекта Mingei, пришли к неожиданным решениям.

Координатор проекта Ксенофон Забулис показывает и рассказывает: "Этот телефон позволяет вам слушать записи, которые относятся к традициям прошлого. Мы набираем номер и слышим песню, которую пели сборщики мастики, особой смолы.

А вот комикс, он преследует просветительскую цель, рассказывает о работе стеклодувов прошлого, в частности, знакомит аудиторию со знаменитым мастером Жоржем Бонтаном. Когда я листаю комикс, то на экране вижу самый настоящий производственный процесс, шаг за шагом. Я могу просмотреть все этапы работы мастера.

Перед вами шарманка, она возвращает нас к истокам двоичного языка, являясь простейшим прототипом будущих умных машин. Француз Жозеф-Мари Жаккар именно с опорой на шарманку сконструировал свой ткацкий станок: там перфорированный картон выделял узоры, которые нужно бы выткать. Впоследствии математики Чарльз Бэббидж и Ада Лавлейс разработали первую аналитическую машину, способную решать задачи. А Алан Тьюринг сконструировал первый компьютер, который использовался криптологами времен Второй мировой войны.

А вот и старый фотоаппарат. Он преобразован в устройство для создания и демонстрации виртуальных открыток. Я выбираю изображение, которое мне нравится, а потом встаю перед камерой: мое фото будет встроено в выбранную картинку".