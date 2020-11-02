В ЕС борются с подделкой пряностей

Как убедиться, что специи и приправы на нашей кухне безопасны и что состав смеси соответствует описанию на этикетке? Эксперты говорят о качестве, которое на фоне огромного числе подделок нуждается в проверке, а также о других элементах, гарантирующих клиенту подлинный товар.

Александр Вёв, директор магазинаLe tour du monde en epices в Ватерлоо, убежден: "Все продукты питания должны иметь маркировку, указывающую на их происхождения. Мы хотим продавать нашим клиентам товар, в котором совершенно уверены, так сказать, знакомы с его производителем".

Франц Ульберт возглавляет отдел обнаружения и предотвращения мошенничества в Объединенном исследовательском центре в бельгийском городе Гел. Он делится личным опытом: "Как потребитель я всегда задаюсь вопросом: цена этого продукта адекватна? Отражает ли она качество ингредиентов, указанных на этикетке? Если у меня возникают сомнения, если мне кажется, что приправа стоит дешево, я, наверное, откажусь от покупки".