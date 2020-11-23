Охота на опухоли

Чем технология лечения рака молочной железы Nanocargo, отмеченная наградой ЕС, отличается от существующих методов лечения?

Жоана Бауэр, доцент биомедицины в университете Вроцлава, рассказывает: "Обычно для пациента с раком молочной железы первой процедурой является операция. Она сопровождается химиотерапией и радиотерапией. Наш подход отличается от классической схемы: благодаря новаторской технологии мы направляем наночастицы прямо в опухоль. Это значит, что нам вообще не нужна операция; наночастицы переносят в зону опухоли нужные препараты.

Наши наночастицы запрограммированы таким образом, чтобы различать клетки. Поэтому они не затронут здоровые ткани.

Вдобавок к описанному лечению мы задействуем излучение и магнитное поле, с их помощью мы можем нагревать раковые клетки и так разрушать их изнутри. И операция не понадобится".