В Британии не хватает тестов на COVID-19

Рост числа случаев COVID-19 в Великобритании может привести ко второй волне распостранения коронавирусной инфекции. В этих условиях нехватка тестов для выявления заражённых заставила британское правительство признать наличие "операционных проблем".

_ - Они должны были подготовиться к сентябрю!_ - возмущается Тони Борроу, помощница учителя физкультуры, которая на прошлой неделе проснулась с симптомами, похожими на COVID-19. Но все её попытки пройти тест потерпели неудачу.

- Уму непостижимо, ведь скоро наступит зима. Я пыталась пройти тест, я пыталась весь день, но это было невозможно. Мне даже посоветовали ехать для этого в Шотландию, - рассказывает Тони.

Жалобы на нехватку тестов поступают регулярно. Чтобы пройти их, многие вынужены ехать на дальние расстояния.

Корреспондент Euronews Люк Ханрахан поехал в Гринвич, в центр, где проводятся лабораторные анализы, чтобы выяснить, можно ли будет здесь сдать тест на коронавирус.

- Могу ли я пройти тест на COVID-19?"

- Вам нужно свернуть направо.

Люк Ханрахан, Euronews:

_- Похоже, нужно было записаться на тест заранее, но на веб-сайте всё это плохо объясняется. Мне стало интересно, знакома ли моя ситуация и другим людям, окажется ли ещё кто-то в моём положении? Так что подождём и посмотрим. _

В этой машине - мать с ребёнком. Шейле и её сыну приходится уезжать ни с чем, они не смогли записаться на приём.

- Что с вами случилось?

- Меня не приняли, а до этого я 48 часов пыталась записаться на приём в интернете, и позвонить туда мне тоже не удалось. Нет телефонного номера, по которому можно дозвониться, или другого какого контакта. Я была на их сайте и не смогла записаться, всё занято.

- Что эти люди вам только что сказали?

- Мне посоветовали продолжать попытки.

Лейборист Джон Эшворт, теневой министр здравоохранения:

- Мы предупреждали об этом правительство консерваторов. Ведь 8 миллионов детей возвращаются в школы, и столько людей возращаются на работу.

Эшворт призывает власти принять срочные меры, чтобы избежать второй волны заражений:

- Наше правительство должно действовать лучше. В первый раз мы совершили огромные ошибки, и теперь мы столкнулись со второй волной. Мы не хотим второй волны министерских ошибок.

Правящий кабинет Бориса Джонсона обещает увеличить возможность сдачи тестов до полумиллиона в день к концу октября.