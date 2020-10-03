Лондон гуляет до 22:00

Оживленный квартал Оксфорд Сёркус со своими многочисленными пабами и ресторанами. Пятница. 10 вечера.

Британские города один за другим водят локальные карантины. Но Лондон все еще держит оборону. Хотя и здесь вводятся новые ограничения.

Комендантский час в 10 вечера с лимитом на собрания в 6 человек для одного из владельцев баров кажется бессмысленной затеей.

"Это смешно, потому что разницы никакой. Вместо полуночи мы закрываемся в 10. Какая разница? Самые большие компании в баре были из максимум 8 человек, теперь их должно быть 6".

Ежедневный прирост в Великобритании недавно достиг отметки в 7 тысяч случаев заражения. Мнения британцев касательно последних решений правительства разделились.

"В теории это была хорошая идея, но сейчас происходит какой-то кавардак – Uber берет дополнительную плату, а в метро не попасть”.

"Люди просто будут начинать раньше, чтобы разойтись к 10, и вот тут на улицах начнется столпотворение".

"Мне кажется, нам нужна определенная структура: по сравнению с другими странами Англия выглядит немного диковатой и действует очень медленно, если честно".

Несмотря на дождь лондонский Вест-Энд был многолюден, и ограничительные меры здесь в основном соблюдались.

Люк Ханрахан, Euronews:

— Эти новые меры, которые только что ввели, комендантский час и правило 6-ти были разработаны, чтобы контролировать распространение вируса, вопрос в том, помогут ли они?

Ряд научных экспертов и мэр Лондона несогласны с Борисом Джонсоном. По их мнению, ограничительные меры бесполезны.

Гэри Маклин, профессор, вирусолог:

"Правительство ошибается. Риск состоит в том, что мы просто продолжим наблюдать этот всплеск случаев заражения. Это будет ужасная зима"

Садик Хан, мэр Лондона:

"Мы видим слишком много людей, в десять часов выходящих из пабов, баров и ресторанов. Очень важно, чтобы у правительства хватило смирения понять, что если что-то не работает, вы пересматриваете свой подход и меняете тактику"

Сегодня лондонское метро кажется таким же оживленным и загруженным, как и в любой другой час пик в конце рабочего дня в докоронавирусную эпоху. С одним отличием - теперь обязательным аксессуаром — маской — пассажиров подземки не удивить.