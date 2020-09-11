Перезагрузка экономики ЕС после COVID-19: основные цели и проблемы

После нескольких месяцев вызванной коронавирусом зимней спячки экономика ЕС просыпается и набирает обороты. Но восстановление идет не так гладко.

Согласно летнему прогнозу ЕС, экономика сократится на 8,3% в 2020 году и вырастет на 5,8% в 2021 году. Чтобы дать толчок росту, Евросоюз пришел с двойным ответом: новым инвестиционным планом "Следующее поколение ЕС" и укрепленным долгосрочным бюджетом.

План "Следующее поколение ЕС" и долгосрочный бюджет Euronews

Как сделать так, чтобы восстановление получилось устойчивым? Достижение климатических и энергетических целей на период до 2030 года, включая сокращение выбросов парниковых газов по меньшей мере на 40%, потребует дополнительных инвестиций.

Обезуглероживание Европы стоит дороже (около 4,6 трлн евро), чем высадка первого человека на Луну.

Каковы должны быть приоритеты для политиков? Какие реформы необходимы? Как будут реализованы инвестиционные планы? Команда "Реальной экономики" посетила Брюссельский экономический форум, чтобы "снять маски" с некоторых из самых больших проблем экономики ЕС вместе с еврокомиссаром Паоло Джентилони и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Саша Вакулина, euronews:

—Европейский Союз в июле разработал план восстановления, который нужно еще реализовать. Достаточно ли этого, чтобы дать толчок экономике, и произойдет ли он вовремя?

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

— Принятое в июле решение — демонстрация сильной воли на европейском уровне. Потому что мы действовали быстро и твердо. В течение нескольких недель нам удалось добиться согласия всех 27 глав государств и правительств мобилизовать беспрецедентную сумму – 1,8 трлн евро – на ближайшие годы, чтобы коренным образом изменить нашу экономическую и социальную модель с климатической и цифровой повесткой дня. Это будет основой нашей стратегии во имя будущего Европы.

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

— Я думаю, что это экстраординарное решение. Впервые мы создаем общую задолженность для поддержки общих целей. Конечно, это не единственный ответ, потому что мы не федеративное государство. У нас есть государства-члены со своими собственными решениями. И если мы посмотрим на общую картину, то увидим как национальную, так и общеевропейскую реакцию. Теперь, что касается общей части — мы должны координировать все государства-члены в соответствии с нашими общими приоритетами, в частности "зеленым соглашением", цифровой повесткой дня и устойчивостью обществ.

Саша Вакулина, euronews:

—Как сейчас изменилась роль государства в Евросоюзе в связи с восстановительным фондом?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

— Действительно, она изменилась. На первом месте теперь защита работников и семьи. Только подумайте, что было бы без этих публичных вмешательств! Во любом случае, роль государства расширена. Но мы должны быть уверены, что более сильная роль государства не замещала частный сектор и не нарушала равные условия игры на нашем едином рынке, потому что, когда вы говорите о "вмешательстве государства" - вы понимаете, что страны не имеют одинаковой силы внутри нашего Союза. Поэтому мы должны сбалансировать в нашей общей политике риск расхождений между государствами-членами.

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

— Я думаю, что кризис COVID-19 очень ясно продемонстрировал, что 27 европейских стран были заинтересованы в том, чтобы быть более автономными и независимыми стратегически. И именно поэтому климатические и цифровые амбиции, я думаю, — это наши лучшие инструменты, и они также очень важны для того, чтобы получить поддержку европейцев, особенно молодежи.

Саша Вакулина, euronews:

— Получится ли у Евросоюза стать углеродно-нейтральным к 2050 году?

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

— Я убежден, что сейчас решимости больше, чем когда-либо. Потому что за последние несколько месяцев стало ясно, что климатическая повестка дня не что-то второстепенное. Это нечто жизненно важное. Жизненно важно продолжать двигаться вперед.

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

— Я думаю, что пандемия была также возможностью принудительного тренинга - если мы хотим - как для наших новых цифровых инструментов, так и для важности окружающей среды и климата. А пока я считаю, что мы должны твердо идти к "зеленой сделке" настойчивее, чем раньше. Нам нужны две вещи. Во - первых, это содействие государственным инвестициям, а во-вторых, мы должны координировать все национальные планы восстановления и повышения устойчивости с целью достижения "зеленой сделки".

Саша Вакулина, euronews:

— Каков ваш прогноз на 2021 год? И как вы думаете, есть ли у ЕС еще какие-то варианты в запасе, если они понадобятся?

Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике:

— Варианты часто создаются событиями. На данный момент я думаю, что наша главная цель-попытаться укрепить уверенность в своих силах и бороться с неопределенностью. Мы не находимся на второй волне пандемии, но у нас есть несколько локальных вспышек. И это создает риск новой неопределенности. Так что восстановление нашей экономики идет полным ходом, но чтобы набрать скорость, нам нужно иметь больше уверенности. Так что европейский пакет абсолютно необходим не только с экономической точки зрения, но и, я бы сказал, с психологической. Да, у нас есть европейский пакет, поэтому мы можем быть уверены, что ни одно государство-член не останется в одиночестве и мы сможем восстановиться вместе. Это мощный сигнал из Европы.

Годовой реальный рост ВВП по странам ЕС Euronews

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

— На протяжении многих лет мы рассматривали рост внутреннего продукта как критерий развития. Изменение ВВП по сравнению с предыдущим годом часто считалось единственным критерием. Я открываю очередную дискуссию. Если мы хотим, чтобы Европа была защищенной и неравнодушной, если мы хотим, чтобы Европа была амбициозной в отношении улучшения повседневной жизни 450 миллионов европейцев — нам нужны другие критерии. Давайте работать со странами-членами ЕС, с экономистами, чтобы найти способ лучше измерять качество образования, упростить доступ к здравоохранению, ликвидировать дискриминацию. Нам нужны другие критерии, потому что сила Европы основана на идее ценностей и прав человека; уважение ко всем должно быть во главе угла. И если это будет так, мы увидим, что критерия ВВП недостаточно, чтобы наши решения приносили положительный результат.