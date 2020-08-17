Похороны пожарных в Бейруте

Очередное французское судно прибыло в Бейрут с грузом гуманитарной помощи, строительных материалов и техники для разбора завалов, оставшихся после мощного взрыва, произошедшего 4 августа.

Жертвами трагедии стали по меньше мере 177 человек, более 6500 пострадали, многие были ранены осколками стела из разбившихся окон и обломками обрушившихся зданий.

Ранее французский вертолётоносец Tonnerre доставил в Бейрут полевой госпиталь и гуманитарную помощь.

"Мы задействовали вертолетоносец Tonnerre и контейнеровоз Calao, их сопровождали французские военные, что позволило нам на сегодняшний день доставить тысячи тонн гуманитарной помощи для ливанского народа, пострадавшего от этой страшной трагедии", - сказала Салина Грене-Каталано, советник посольства Франции в Ливане

После взрыва в Бейруте резко возросло число новых зараженпий коронавирусом. Столичные медики призывают объявить двухнедельный карантин и изоляцию, чтобы обуздать распространение вируса. Министерство здравоохранения Ливана объявило, что больницы уже почти заполлнены.

В понедельник состоялись похороны трёх из десяти ливанских пожарных, погибших при тушении пожара в порту. Они пытались выломать дверь склада, на котром находилась конфискованная таможенниками 6 лет тому назад аммиачная селитра, когда раздался взрыв.

Причина возникновения пожара пока не выяснена. Ливанская прокуратура завела уголовные дела на 25 человек. В понедельник был выдан ордер на арест гендиректора таможенной службы Бадри Дахера, а введённое из-за взрыва в порту чрезвычайное положение продлено на месяц.

Одна из погибших пожарных. Совсем скоро у нее должна была быть свадьба.