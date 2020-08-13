Бейрут принимает помощь

Парламент Ливана одобрил продление до 21 августа режима чрезвычайного положения в Бейруте, тем самым наделив военных широкими полномочиями, включая возможность противодействия массовым собраниям. Это решение осудили правозащитники, которые опасаются, что оно приведет к подавлению протестного движения в стране. Демонстранты добиваются роспуска законодательного органа и проведения досрочных всеобщих выборов. Оппозиция поддерживает требования манифестантов.

Между тем ущерб от мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, оценивается более чем в 15 млрд долларов. Погибли свыше 170 человек, пострадали около 6 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. Частично или полностью разрушены около 4 тысяч зданий.

Грузовые операции в порту Бейрута постепенно возвращаются к привычному объему, а порт в Триполи готов на время заменить основную морскую гавань страны. На этом фоне у Ливана практически нет денег на восстановление из-за тяжелого социально-экономического кризиса, который усугубился на фоне пандемии коронавируса и затянувшегося карантина.

Содействие предложили ряд стран, прежде всего Франция. В Ливан в ближайшее время прибудет французский универсальный десантный корабль с гуманитарной помощью на борту. В Бейруте его встречает министр обороны Франции Флоранс Парли.