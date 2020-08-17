Алжирская диаспора тоскует по родине

Каждое лето Селин, как и многие другие выходцы из Алжира, ездила на родину - пообщаться с многочисленной семьей, приобщиться к истокам. В этом году пандемия коронавируса поставила на планах крест.

"Это были не просто каникулы, главная цель моих поездок на родину - поддерживать отношения с семьей, - рассказывает Селин. - В отпуск я могу съездить и в сентябре, куда-нибудь в другое место. Без этой поездки я чувствую, что меня отрывают от корней"...

Алжир закрыл границы 17 марта в попытке остановить распространение эпидемии. Для Захира - зятя Селин, который приехал во Францию шесть лет назад, невозможность поехать домой ещё более мучительна: "Я хотя и не очень долго нахожусь во Франции, но уже привык ездить каждое лето к своим, - говорит он. - Как только Алжир откроет границы, я поезду минимум на 2 недели, даже если работодатель меня не отпустит. Возьму отпуск без содержания: мне надо увидеть всех и на месте убедиться. что всё хорошо".

Алжирская диаспора - крупнейшая во Франции, её доля, по некоторым оценкам, составляет 12.5 %.

"Почему европейские страны открыли границы, а мусульманские - нет? - говорит Шаиб Беносман, глава Общества алжирской дружбы департамента Валь-д'Уаз. - Мы, выходцы из Алжира, не перестаём задаваться этим вопросом. Европейцы могут свободно путешествовать, а у нас такой возможности нет".

В связи с этим многим семьям пришлось кардинально перестраивать планы на лето. Отказаться от программы запланированных ранее поездок пришлось и государственному Агентству по продвижению культурных связей и путешествий (APCV): "Нам пришлось отказаться от зарубежных поездок и предложить клиентам насладиться красивыми уголками природы в непосредственной близости. перед лицом сложившихся обстоятельств надо сохранять присутствие духа", - говорит глава Агентства Рахиб Резигат.

"Алжир не единственная североафриканская страна, запретившая въезд выходцам из Европы, - передаёт из Парижа наш специальный корреспондент Гийом Дежардэн, - королевство Марокко продлило запрет до 10 сентября. При этом, если гражданам Марокко разрешён въезд во Францию, то гражданам Алжира - нет".