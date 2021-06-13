В Алжире завершились непопулярные выборы

В Алжире при низкой явке прошли парламентские выборы - впервые после вынужденной отставки в 2019 году Абде́ль Ази́за Бутефли́ки с поста президента после 20 лет у власти.

Голосование проходило в напряженной обстановке, активисты и оппозиционные партии бойкотировали выборы на фоне подавления еженедельных маршей протестного движения "Хирак", которые были практически запрещены в соответствии с новыми правилами проведения демонстраций.

Досрочные выборы должны были стать примером "нового Алжира" при президенте Абдельмаджиде Теббуне и призваны ответить на ряд требований участников протестного движения, главным образом молодежи, которые с 2019 года добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.

По последним опубликованным данным, явка на парламентских выборах составила менее 15%. В некоторых регионах, в частности, в Кабилии - оплоте оппозиции - явка составила менее 1%.