Франция ужесточает санитарный контроль в аэропортах

В субботу в парижских аэропортах был ужесточен санитарный контроль для пассажиров из 16 стран, где сохраняется высокая циркуляция вируса.

В список вошли США, Южная Африка, Алжир, Бразилия, Индия, Израиль, Мадагаскар, Перу, Сербия и Турция. Граждане этих государств должны иметь при себе отрицательный результат теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета. В противном случае прибывающих проверяют в специально отведенной зоне аэропорта. 1 августа из этих стран прибыли 2600 пассажиров.

Это касается только тех, кто имеет право вернуться на национальную территорию, и не распространяется на путешественников, так как границы с этими странами все еще закрыты. Так что в основном это французские граждане, которые имеют право вернуться в свою страну, но также и пассажиры, у которых должны быть веские причины для въезда Николя Пежю замглавы Службы здравоохранения Иль-де-Франс

В ожидании результата теста люди должны самоизолироваться. Если он окажется положительным, французские службы здравоохранения свяжутся с ними, чтобы определить число контактировавших с ними людей.

[MASQUES OBLIGATOIRES 😷] Dès demain, le port du masque devient obligatoire pour les personnes de plus de 11 ans en cœur... Publiée par Ville du Touquet-Paris-Plage sur Vendredi 31 juillet 2020

В разгар отпусков для того, чтобы предотвратить вторую волну, многие французские города также ужесточают определенные правила, делая обязательным ношение масок в общественных местах.

С 1 августа подобные меры введены на северном курорте Ле-Туке, и с понедельника планируются в окрестностях Лилля и в более чем 60 городах департамента Майенн на западе страны.