"Пустую Испанию" заселяют мигранты

Эти пустынные пейзажи - часть территории, известной как "Пустая Испания". В некоторых местах здесь плотность населения ниже, чем в Лапландии. Но в деревне, спрятанной за равнинами провинции Гвадалахара, находится очень специфический жилой район. Здесь живут люди самых разных национальностей - среди них есть итальянцы и корейцы, поляки и украинцы. Румынка Геновева выбрала это место из-за очень доступной стоимости жизни.

"Всякий раз, когда у нас вечеринка или что-то еще, мы всегда вместе. Я всегда готовлю барбекю с соседями из Камеруна. Мы собираемся и общаемся", - говорит Геновева.

В этом огромном культурном котле все, с кем мы встретились, в разговоре обязательно подчеркивали свое счастливое сосуществование с живущими здесь испанцами. Флор из Камеруна переехала к своему брату три года назад.

"У меня есть знакомая испанка, которую я иногда называю мамой, а она называет меня своей дочерью. Она научила меня говорить по-испански. Она действительно очень хороший человек. Вообще, все испанцы, с которыми я знакома, очень хорошие", - рассказывает Флор.

Улицы Торре-дель-Бурго, где проживает около шестисот человек, обычно пустынны. Так что местные жители рады и благодарны иммигрантам за то, что они приезжают сюда.

"Они приносят жизнь в город, вы понимаете, о чем я? Жизнь в наш город", - считает это мужчина.

"Мы вообще счастливы видеть здесь людей, будь то китайцы или африканцы, мы всем рады", - говорит местная жительница.

Но не все так просто. В то время, как практически все взрослые заняты работой, их дети не успевают в школе и отстают в учебе.

"Проблема в том, что после школы они все приходят сюда и никто не помогает им и не следит, чтобы они делали домашние задания. Таким образом проблемы в школе гарантированы, как бы вы на это ни смотрели", - говорит мэр Хосе Карлос Морено.

Мэр Торре-дель-Бурго требует поддержки со стороны региональных властей, чтобы предоставить будущим поколениям новые возможности.

Карлос Марласка, Euronews: "В разных частях Испании звучат предложения по заселению районов так называемой "пустой Испании" иммигрантами. Этот городок - хороший пример. В начале года, здесь была самая высокая доля иностранцев во всей стране".