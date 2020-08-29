"Луиза Мишель" просит о помощи: судно для спасения средиземноморских мигрантов, купленное на средства уличного художника Бэнкси, сообщает о чрезвычайной ситуации на борту.

Корабль вышел на поиски нелегалов в начале прошлой недели, и в итоге принял на борт более 200 человек, в то время как его вместимость составляет около 120 пассажиров. При этом один из спасённых скончался, а многие страдают от травм, в том числе ожогов. Сейчас катер находится в поисково-спасательной зоне Мальты. Как сообщается, переполненное судно не может управляться, экипаж заявляет, что несмотря на неоднократные сигналы о помощи, никто пока не приходит.

30-метровый катер ранее принадлежал береговой охране Франции. После смены владельца судно назвали "Луизой Мишель" в честь французской революционерки и анархистки XIX века. Корабль ходит под флагом Германии, экипаж 10 человек.