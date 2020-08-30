Турция: опасный путь через Ван

В Турции хоронят останки мигрантов, утонувших при переправе через озеро Ван. Оно находится на юго востоке страны, у границы с Ираком и Ираном, и в этот регион прибывают множество нелегалов из азиатских стран, прежде всего Афганистана и Пакистана.

Поскольку без документов они не могут купить билет на автобус, а пеших мигрантов вылавливает полиция, им приходится пересекать озеро на лодках, и нередко это заканчивается трагически. Одно из последних таких крушений произошло в июне этого года, погибли более 60 человек.

"Когда я договаривался с провожатым, он обещал, что мы доберемся до Греции. Но в итоге я решил остаться здесь, в Турции: для жены и для детей путешествие было бы слишком опасным. Но я не оставляю надежду добраться до Европы", — рассказывает один из мигрантов.

После июньской трагедии турецкие власти провели масштабную операцию по задержанию контрабандистов, но полностью пресечь нелегальные переправы через Ван пока не удаётся.