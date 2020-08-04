В Генуе открыт новый мост на месте рухнувшего виадука

В итальянской Генуе открыт новый виадук Сан-Джорджо, построенный на месте обвалившегося 14 августа 2018 года моста Моранди. В ходе церемонии, в которой принял участие президент Италии Серджо Маттарелла, были зачитаны имена 43 погибших в результате трагедии. Затем прошла минута молчания. После выступления премьера и представителей местных властей над мостом пролетели самолеты группы высшего пилотажа "Фречче триколори", раскрасившие небо в цвета итальянского флага - зеленый, белый и красный.