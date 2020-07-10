Россия может открыть авиасообщение с 13 странами

Роспотребнадзор предлагает на первом этапе возобновления международного авиасообщения открыть воздушные ворота для граждан 13 стран. Об этом сообщают сразу три источника издания РБК в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), на туристическом рынке и в крупной авиакомпании.

В список "разблокированных" стран попали 9 европейских: Великобритания, Италия, Германия, Нидерланды, Польша, Норвегия, Дания, Финляндия, Венгрия, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия.

27 марта Россия приостановила международное сообщение, кроме вывозных рейсов своих граждан из-за рубежа, в борьбе с распространением коронавируса. В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, ответственному за снятие санитарных ограничений, частично приподнять "воздушный занавес" 15 июля, но при этом уведомила аэропорты и авиакомпании о продлении запрета на въезд иностранцев в страну до 1 августа.

Даже если российское правительство согласует предложенный список, пока нет уверенности в том, что перечисленные страны будет готовы на ответные меры. Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для граждан 15 стран. Выбор пал на те государства, где эпидемиологическая ситуация не хуже, чем в самом ЕС. Россия в этот список не вошла, наряду с США и Бразилией. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въезд в ЕС с 1 июля разрешен и гражданам Китая, но только в случае приема граждан ЕС.

Примечательно, что в предложенном Роспотребнадзором списке нет стран СНГ, а также Египта (открыл свои границы для иностранцев с 1 июля) и Турции. Последняя выразила свою готовность принимать российских туристов с 15 июля.

Накануне исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявила, что россияне смогут отправиться на отдых за границу не раньше конца сентября, а по худшим прогнозам — не раньше декабря.

На встрече с гендиректором "Аэрофлота" Виталием Савельевым президент РФ Владимир Путин назвал дату открытия границ с Европой "неясной".

В России с начала эпидемии от COVID-19 скончались более 10,5 тысяч человек, число зараженных превышает 700 тысяч. По последним данным, ежедневно в России заболевают более 6 тысяч человек, при этом более 8 тысяч — выздоравливают.