Россия не вошла в число "надежных" стран, для которых откроются границы ЕС

Начали сниматься ограничения на поездки в страны Евросоюза, введенные из-за пандемии. По состоянию на среду, жителям 15 третьих стран снова разрешено пересекать внешние рубежи ЕС.

В этот список внесён и Китай при условии, что он ответит зеркально. Но границы остаются закрытыми для России и Соединённых Штатов.

Бывший представитель Брюсселя в Вашингтоне видит за этим в основном эпидемиологические соображения:

«ЕС сделал это на основе очень тщательно разработанных критериев, касающихся уровня заболеваемости, способности сдерживать инфекцию и останавливать людей, отправляющихся самолетом в Европу и везущих с собой коронавирус, - сказал Джон Брутон. - Это не было небрежно написано на обороте конверта ".

Однако решение не впускать американцев может быть поставлено в контекст ухудшения трансатлантических отношений при нынешнем президенте. По сведениям бывшего посла США в ЕС, что Дональд Трамп первым распорядился ограничить полеты через океан:

«Я не думаю, что кто-то всерьёз предлагал считать Соединённые Штаты безопасной страной, когда там больше 125 тысяч смертей и 2,5 миллиона случаев, - сказал Энтони Гарднер. - Этому не способствовало и то, что взаимообразное решение Трамп принял в одностороннем порядке без каких-либо консультаций с европейцами. Так что, европейские путешественники до сих пор не могут поехать в США "

Но для американцев, а также россиян, жаждущих летнего отдыха в Евросоюзе, ещё не всё потеряно. Список открытых направления будет обновляться каждые две недели.