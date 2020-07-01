Ryanair возобновляет полеты в Европы

Компания Ryanair получила разрешение на взлет. С 1 июля крупнейший бюджетный авиаперевозчик в Европе возобновляет перевозки и будет выполнять около тысячи рейсов в сутки.

Однако одновременно с этим компания объявила о возможном увольнении более 3 тысяч сотрудников. Причина - колоссальные финансовые потери во время эпидемии коронавируса, когда весь авиапарк Ryanair на протяжении почти трех месяцев был вынужден простаивать на земле. Вот, что говорит глава компании Майкл О'Лири:

"Мы возобновляем полеты. Начнем с тысячи рейсов в сутки. Постепенно будем выходить на докризисные показатели. Но уже сейчас Ryanair будет перевозить примерно 100 тысяч пассажиров ежедневно. Речь идет главным образом о туристах из континентальной Европы, которые смогут попасть в Великобританию в июле и августе, что крайне важно для экономики страны".

На этом фоне О'Лири крайне резко отозвался о двухнедельном карантине, введенном властями в Соединенном Королевстве для иностранных граждан. "Это непродуманный шаг, который сильно ударит по туристическому сектору в Великобритании и, как следствие, по сфере занятости. Этот дурацкий карантин необходимо отменить!", - убежден он.

Глава Ryanair уже не первый раз критикует власти Соединенного Королевства. Ранее он неоднократно говорил, что "брексит", например, был плохой затеей. Что же касается карантина, то О'Лири пригрозил, что, если потребуется, то будет добиваться его отмены через суд.