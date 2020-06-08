Россия смягчает ограничения для выезда за границу и готовится к возобновлению регулярного международного авиасообщения. Об этом объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Росавиации поручено подготовить план возвращения международных рейсов в некоторые страны с 15 июля. В Россию иностранцев готовы допускать только на лечение или для помощи родственникам, которые нуждаются в уходе. Россияне смогут выезжать за рубеж на работу и учёбу, а также по медицинским основаниям или для ухода за родственниками.

Отдых за границей откладывается

Туризм в этот перечень не попал. Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью Euronews рассказала, что это не стало неожиданностью для представителей отрасли, которые, тем не менее, надеются на скорое возобновление туристических поездок за границу:

«То, что международные полёты восстановлены с середины июля, - уже это стало хорошей новостью для большинства российских граждан, в том числе для тех людей, которые расчитывали, что смогут поехать в туристические поездки самостоятельно, просто купив билеты. Но при этом эксперты и аналитики туристического рынка, организованного туристического рынка, особенно после относительно недавних заявлений правительства, Ростуризма и Роспотребнадзора, - мы в принципе понимали, что и организованный, и самостоятельный туризм с середины лета восстанавливаться вряд ли будет.

На наш взгляд, при крайне оптимистичной, радостной и очень радужной картине, (международный туризм) может возобновиться начиная где-то с 15 августа. Более осторожные (прогнозы): наши аналитики, например, считают, что это произойдёт в лучшем случае с середины сентября».

Как выжить, не повышая цены

По словам Ломидзе, туристический бизнес России пытается приспособиться в сложившейся ситуации. В частности, крупные туроператоры, которые занимались выездным туризмом, переключились на более активную работу по организации внутрироссийских поездок. Это «должно отчасти компенсировать потери из-за отсутствия более доходного и более ёмкого для туроператоров выездного рынка».

В Ассоциации туроператоров России возлагают надежды на анонсированные правительством меры «довольно серьёзной» государственной поддержки, которые, как отмечает Ломидзе, должны помочь компаниям пережить этот летний сезон. Речь идёт как о субсидиях, так и о программе помощи малым и средним предприятиям в кризисное время.

Что касается будущих турпоездок, то в АТОР не ожидают их заметного подорожания в первые 6-8 месяцев: «В течении этого переходного периода цены как минимум будут сопоставимы с прошлогодними, мы на это очень расчитываем», — рассказала Ломидзе. Но тут же добавила: «Пока это даже не обсуждается».

Коронавирус «вышел на плато»

Ограничения для заграничных поездок правительство смягчает на фоне заявлений о снижении темпов распространения коронавируса в России. В Москве в этих условиях со вторника отменяют режим изоляции, пропускную систему и график прогулок.

По последним официальным данным, в России подтверждены более 470 тыс. случаев коронавирусной инфекции, жертвами пандемии признаны около 6 тыс. человек. За последние сутки выявлены почти 9 тыс. заболевших, около 4 тыс. выздоровели, 112 человек умерли.