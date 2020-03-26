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Россия прекратит авиасообщение с другими странами c 27 марта - правительство

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 Euronews
APTOPIX Russia Virus Outbreak
APTOPIX Russia Virus Outbreak   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Россия с 27 марта прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с широким распространением коронавируса. Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Исключение составят полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также полетов, осуществляемых по отдельным решениям правительства РФ, цитирует ТАСС поручение кабимина по итогам заседания.

В авиакомпании "Аэрофлот" заявили, что на данный момент компания уже закрыла 92 международных маршрута из 94.

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