COVID-19: австралийская новая волна

Почти миллион семьсот тысяч зараженных, включая президента страны, и около 67 тысяч умерших от коронавирусной инфекции - такова ситуация в Бразилии в середине этой недели.

Жаир Болсонару подтвердил, что инфицирован, а если добавить к этому, что он считал COVID-19 "легким гриппом", не надевал маску и встречался, к примеру, с послом США 4-го июля во время приема по случаю Дня независимости, то у жителей Бразилии есть основания для озабоченности. Однако не все обвиняют Болсонару.

- Проблема даже не в том, что он не надевал маску, проблема в том, что люди на улице не носили маски. Но винить ли его за это?

Что он говорил? Он говорил, что COVID-19 - это ерунда и пустяки, и вот сегодня он сам заболел. Надеюсь, что это послужит для него уроком.

В австралийском штате Виктория за сутки выявлены 134 новых случаев заражения. В Мельбурне со среды введен карантин, который продлится минимум до конца июля.

Канберра приняла решение закрыть границу между штатами Виктория и Новый Южный Уэльс, чего не случалось последние сто лет.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс не скрывал озабоченности: "Если мы не примем эти меры сейчас, то распространение инфекции станет галопирующим, и эпидемиологическая ситуация выйдет из-под контроля".

Новый очаг заражения зарегистрирован в испанской Стране Басков.

Это третья зона распространения инфекции после тех, что были выявлены в Каталонии и в Галисии.

В Италии, где на протяжении многих недель был едва ли не главный очаг пандемии на территории ЕС и где от COVID-19 скончались почти 35 тысяч человек, власти рассматривают возможность насильственной госпитализации тех, у кого выявлены симптомы заражения коронавирусом, но кто отказывается добровольно самоизолироваться.

Недовольство тем, что правительство не собирается смягчать ограничения на массовые сборища и празднования, выливается на улицы городов Апеннин, люди протестуют против мер, которые, как они считают, "умертвляют экономику страны".