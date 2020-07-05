Япония после наводнения

Жертвами наводнения и оползней на юге Японии стали по меньшей мере 18 человек, десятки пропали без вести. Власти распорядились эвакуировать более 200 тысяч жителей префектуры Кумамото, однако многие предпочли остаться в своих домах, из-за угрозы коронавируса. На помощь спасателям были направлены более 10 тысяч военных. Спасатели пытаются добраться до населенных пунктов в районе реки Кума-Гава, которая из-за ливней вышла из берегов. В этих местах многие дома были сметены потоками воды или полностью затоплены, и многим местным жителям пришлось ждать спасения на крышах.
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