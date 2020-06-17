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Брюссельское бюро

ЕС собирает деньги на своё восстановление и спасение евро

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 Isabel Marques da Silva  & Joanna Gill
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ЕС собирает деньги на своё восстановление и спасение евро
Авторское право  Euronews Brussels
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Пока учёные разрабатывают вакцину против коронавируса, страны лидеры Евросоюза ищут денег на преодоление экономического спада, вызванного пандемией. Так называемая «бережливая четверка – Нидерланды, Дания, Австрия и Швеция - подтвердили своё требование, чтобы пострадавшим выдавались не гранты, а подлежащие возврату кредиты.

Глава группы министров финансов еврозоны выступает за то, чтобы помощь странам увязывалась с проведением в них реформ, но отвергает применение мер строгой экономии:

"Кто расходует, тот должен выполнять условия, - сказал Мариу Сентену. - В Европе нужно финансировать структурные перемены, связанные с зелёной экономикой и цифровизацией. Но за выполнением условий больше не будет следить тройка кредиторов. Это позволит избежать недоверия, которое имелось после кризиса 2010 года".

В предлагаемый Брюсселем финансовый пакет входят фонд восстановления размером 750 млрд евро и "противокоронный" бюджет ЕС в объёме более триллиона евро. Остается решить, как и сколько удастся собрать денег, между кем они будут распределены.

Депутат Европарламента из Испании призывают лидеров выйти в своих мыслях и действиях за пределы национальных границ, особенно когда нужно спасать общую валюту:

«Это вопрос солидарности, - говорит испанка Ираче Гарсия. –Страны-члены должны разработать план, содействующий сохранению единого рынка и выживанию евро».

Такой план и его детали будут обсуждать в пятницу по видеосвязи главы государств и правительств Евросоюза. Если им ли удастся достичь соглашения, решающий саммит по сбору средств на ликвидацию ущерба от пандемии будет назначен на июль.

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