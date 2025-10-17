Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
"Мы хотим, чтобы война закончилась без "томагавков" - Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Американский президент принял украинского на следующий день после телефонного разговора с Владимиром Путиным

РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Одной из главных тем встречи стала возможность продажи Киеву крылатых ракет большой дальности "Томагавк", в которых, по словам украинцев, они отчаянно нуждаются, чтобы противостоять российской военной агрессии.

Встреча в Белом доме прошла на следующий день после продолжительного телефонного разговора президента Трампа и президента России Владимира Путина.

В последние дни президент США демонстрировал готовность продать Украине "томагавки", несмотря на предостережения Путина о том, что такой шаг еще больше обострит отношения между США и Россией. Однако после телефонного разговора с Путиным в четверг Трамп, похоже, преуменьшил перспективы получения Украиной этих ракет, дальность которых составляет около 1600 километров.

Тем не менее Трамп пообещал: "Мы об этом поговорим".

"Украине нужны "томагавки", другое оружие, Евросоюз за это платит, но мы хотим положить конец этой войне, - сказал Трамп. - Мы предпочли бы, чтобы война закончилась без "томагавков".

Трамп отметил, что "томагавки" - "очень опасное оружие", которое несет в себе "риск эскалации" конфликта между Россией и Украиной.

При этом президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты "томагавк" и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Владимир Зеленский предложил американцам в обмен украинские дроны. Трамп сообщил, что США заинтересованы в покупке украинских дронов.

Саммит в Будапеште: "Зеленский будет на связи"

"Я думаю, президент Путин хочет закончить эту войну", - сказал президент США журналистам перед переговорами с Зеленским.

Украинский президент с этим не согласился, но заявил, что с прекращением огня в секторе Газа у Трампа появился "импульс", чтобы остановить Россию.

Накануне после переговоров с Путиным Трамп сообщил, что намерен провести с ним встречу в Будапеште. В пятницу президент США заявил, что она может быть двойной, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. "Зеленский будет на связи", - сказал Трамп, но не уточнил, каким образом.

Американский президент также сказал, что считает очень важным для себя спасать жизни людей и что он уже "спас миллионы жизней" благодаря тому, что ему уже удалось разрешить целый ряд конфликтов. По его подсчетам, война в Украине может стать 9-й в его послужном миротворческом списке.

Впрочем украинский президент приехал в Белый дом не только в поисках военной помощи. Он также привез деловое предложение для Трампа, связанное с ископаемым топливом.

Украинские официальные лица заявили, что Зеленский рассматривает возможность предложения о хранении американского сжиженного природного газа в украинских газохранилищах, что позволит США присутствовать на европейском энергетическом рынке.

В четверг Зеленский представил стратегию на встречах с министром энергетики Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний. Зеленский опубликовал фотографии встречи на X и заявил о важности восстановления энергетической инфраструктуры Украины после российских атак и расширения "присутствия американского бизнеса в Украине".

Поделиться статьей Комментарии

