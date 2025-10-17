РЕКЛАМА

Президент США Дональд Трамп в пятницу принял украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме. Одной из главных тем встречи стала возможность продажи Киеву крылатых ракет большой дальности "Томагавк", в которых, по словам украинцев, они отчаянно нуждаются, чтобы противостоять российской военной агрессии.

Встреча в Белом доме прошла на следующий день после продолжительного телефонного разговора президента Трампа и президента России Владимира Путина.

В последние дни президент США демонстрировал готовность продать Украине "томагавки", несмотря на предостережения Путина о том, что такой шаг еще больше обострит отношения между США и Россией. Однако после телефонного разговора с Путиным в четверг Трамп, похоже, преуменьшил перспективы получения Украиной этих ракет, дальность которых составляет около 1600 километров.

Тем не менее Трамп пообещал: "Мы об этом поговорим".

"Украине нужны "томагавки", другое оружие, Евросоюз за это платит, но мы хотим положить конец этой войне, - сказал Трамп. - Мы предпочли бы, чтобы война закончилась без "томагавков".

Трамп отметил, что "томагавки" - "очень опасное оружие", которое несет в себе "риск эскалации" конфликта между Россией и Украиной.

При этом президент США указал, что Вашингтону самому нужны ракеты "томагавк" и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву. Владимир Зеленский предложил американцам в обмен украинские дроны. Трамп сообщил, что США заинтересованы в покупке украинских дронов.

Саммит в Будапеште: "Зеленский будет на связи"

"Я думаю, президент Путин хочет закончить эту войну", - сказал президент США журналистам перед переговорами с Зеленским.

Украинский президент с этим не согласился, но заявил, что с прекращением огня в секторе Газа у Трампа появился "импульс", чтобы остановить Россию.

Накануне после переговоров с Путиным Трамп сообщил, что намерен провести с ним встречу в Будапеште. В пятницу президент США заявил, что она может быть двойной, пояснив, что может быть контакт с Зеленским. "Зеленский будет на связи", - сказал Трамп, но не уточнил, каким образом.

Американский президент также сказал, что считает очень важным для себя спасать жизни людей и что он уже "спас миллионы жизней" благодаря тому, что ему уже удалось разрешить целый ряд конфликтов. По его подсчетам, война в Украине может стать 9-й в его послужном миротворческом списке.

Впрочем украинский президент приехал в Белый дом не только в поисках военной помощи. Он также привез деловое предложение для Трампа, связанное с ископаемым топливом.

Украинские официальные лица заявили, что Зеленский рассматривает возможность предложения о хранении американского сжиженного природного газа в украинских газохранилищах, что позволит США присутствовать на европейском энергетическом рынке.

В четверг Зеленский представил стратегию на встречах с министром энергетики Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний. Зеленский опубликовал фотографии встречи на X и заявил о важности восстановления энергетической инфраструктуры Украины после российских атак и расширения "присутствия американского бизнеса в Украине".