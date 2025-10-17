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Венгрия неоднозначно восприняла саммит Трамп-Путин

Президенты Путин и Трамп, август 2025 года
Президенты Путин и Трамп, август 2025 года Авторское право  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Ferenc Szekely
Опубликовано
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После вчерашнего заявления Дональда Трампа, которое подтвердил Кремль, появились первые реакции из Венгрии.

Премьер-министр Виктор Орбан уже вчера объявил в социальных сетях, что страна готова к приему, как островок мира. В интервью проправительственному каналу Hír TV в четверг премьер-министр сказал, что историческая встреча не случайна. Выбор Будапешта – результат трехлетней последовательной политики.

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«В политике нужно много знаний, но самое главное в больших делах – это настойчивость и смирение», – отметил он и выразил сожаление, что папа Франциск не дожил до этого момента.

Премьер-министр Виктор Орбан
Премьер-министр Виктор Орбан kormany.hu

По мнению премьер-министра, "с тех пор как Дональд Трамп вернулся, вокруг него формируется мировая сеть государственных лидеров, которые при каждом вооруженном конфликте ищут возможности мирного решения. Эти люди собираются вокруг американского президента, потому что там есть сила и способности. Венгрия также является частью этой сети".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в Facebook:

"Венгрия с начала войны в Украине последовательно выступает за мир. Ясно, что у этой войны нет решения на поле боя, мир можно достичь только через переговоры. Поэтому хорошая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин находятся в постоянном контакте, и еще лучше, что они вскоре снова встретятся лично. Венгрия – как островок мира – готова провести саммит, предоставив все условия для успешных переговоров президентов, чтобы мир мог вернуться в Европу. Вчера поздно вечером я говорил по телефону и с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау, и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту".

Главный оппонент венгерской оппозиции Петер Мадьяр напомнил, что он уже несколько недель назад предлагал, чтобы Будапешт стал местом проведения мировых переговоров, на что лидер парламентской фракции правящей партии, Мате Кочиш, ответил: "Послушай, Петер Мадьяр! Ты совсем с ума сошел. Ты действительно думаешь, что из-за тебя американский и российский президенты приедут в Будапешт? Ты, действительно, несчастный дурак!».

Бывший заместитель министра иностранных дел и депутат Европарламента Иштван Сент-Ивани сказал Euronews:

"Красноречивый факт, что в течение одной недели сначала президент Путин, а затем Трамп тепло похвалили Виктора Орбана и оба считают важным, чтобы он выиграл выборы в следующем году. Поэтому неудивительно, что именно здесь, в Будапеште, они назначили встречу".

По его мнению, главный вопрос встречи заключается в том, "бросят ли Украину под автобус", или это будет не новый Мюнхен или Ялта, а первый шаг к честному соглашению в венгерской столице.

Юрист-международник Тамаш Латтманн напомнил, что Венгрия теоретически еще две недели находится под юрисдикцией Римского статута Международного уголовного суда, поэтому она должна по закону выполнить ордер на арест Владимира Путина.

Этот вопрос также возник до апрельского визита Биньямина Нетаньяху в Будапешт, но венгерское правительство (ссылаясь на то, что уже объявило о намерении выйти из Римского статута) приняло израильского премьер-министра.

А вот мнение Стефано Боттони, венгерско-итальянского историка, проживающего в Будапеште:

"1. Долгожданный двусторонний саммит на Аляске не дал результатов,

2. Нет доказательств серьезной подготовки на экспертном уровне к саммиту в Будапеште,

3. Путин неоднократно заявлял, что победа Виктора Орбана на выборах в апреле 2026 года является стратегическим интересом России,

4. Трамп также ясно дал понять, что лично заинтересован в победе Виктора Орбана на выборах. Американские, трансатлантические и европейские интересы здесь не подвергаются риску.

Поэтому предстоящий саммит, скорее всего, закончится очередным дипломатическим провалом (или, что еще хуже, разделом Украины без участия украинцев на основе соглашения). Естественно, это предоставит отличную возможность для фотографирования Орбана, который сможет укрепить свой внутренний имидж миротворца и признанного на мировом уровне лидера".

Венгерская газета Világgazdaság (VG) подчеркнула, что цены на нефть продолжили падение после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможности завершения войны в Украине.

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