Мир хижинам, война памятникам | #Куб

Представьте, что вы решаете положить конец отвратительным явлениям, которые должны были давно кануть в Лету. И тут оказывается, что олицетворением этого зла были деятели прошлого, память о которых хранят благодарные потомки. Что делать?

Как относиться к тем, кто ответственен за массовые убийства, пытки, обращение в рабство? Можно ли чествовать Колумба за начало активной колонизации Америки, забывая, что он же начал истребление индейцев?

Протестующие повалили памятник Колумбу в городе Сент-Пол в штате Миннесота

Признавая вклад Леопольда II в укрепление и становление Бельгии, как можно забывать об одной из жесточайших систем принудительного труда, которую он создал в Конго, о миллионах погибших и искалеченных при реализации проектов «белых господ»? Комментируя акции против памятников «королю-строителю», художник Дмитрий Врубель предложил посмотреть на это глазами конголезцев и опубликовал изображения жителей Конго, которым колонизаторы отрубали кисти рук: «Представьте, что на фотографиях — ваши бабушки и прадедушки».

Пишут, какой же ужас происходит в маленькой уютненькой Бельгии - в некоторых районах невоспитанные мигранты прямо-таки... Publiée par Vrubel Dmitry sur Dimanche 7 juin 2020

Надо ли чтить память Ленина, который стал архитектором советской тоталитарной системы, требовал решительно проводить террор, истреблять так называемых «классовых врагов», вводить нормативы на массовые убийства?

У русскоязычных левых, поддерживающих протесты в США, пошла волна - обосновывают снос памятников. У всех примерно один... Publiée par Игорь Димитриев sur Jeudi 11 juin 2020

Когда протестующие в Лондоне атаковали памятник Уинстону Черчиллю, — из-за его расистских высказываний, — британский премьер-министр Борис Джонсон назвал это абсурдом и позором:

«Мы не можем пытаться изменить или цензурировать наше прошлое. Мы не можем делать вид, что у нас другая история. Памятники в наших городах были установлены прошлыми поколениями.

У них были иные взгляды, иное понимание того, что правильно и неправильно. Но эти памятники учат нас прошлому со всеми его ошибками. Сносить их — означает врать о нашей истории, лишать образования будущие поколения».

The statue of Winston Churchill in Parliament Square is a permanent reminder of his achievement in saving this country –... Publiée par Boris Johnson sur Vendredi 12 juin 2020

Что стоит за сносом памятников — стремление признать ошибки прошлого или попытки навязать новую мораль? Какие памятники, по вашему мнению, надо снести или наоборот вернуть?

Допустимо ли сносить памятники историческим деятелям, совершавшим поступки, которые сейчас относят к тяжелейшим преступлениям? #Куб #опрос #геноцид #расизм #памятник #Колумб #Леопольд #Сталин #Ленин Publiée par Euronews на русском sur Vendredi 12 juin 2020

«Злоупотребление историей»

«Злоупотреблением историей» назвал кампанию за снос памятников бывший советник первого президента России Сергей Станкевич, который в 1991 г. руководил демонтажом памятника Дзержинскому на Лубянке.

Сергей Станкевич: Памятники — это монументальное иллюстрации на страницах книги под названием «История». Крайне глупо, на мой взгляд, пытаться, взяв в руки эту книгу, вырывать из неё страницы с иллюстрациями, которые почему-либо вам сегодня не нравится. Тем не менее, иногда это происходит и это понятно и оправданно, когда в какие-то революционные моменты стихийный выплеск народной энергии обращается против каких-то отдельных памятников. Ну как в истории Франции, например, была снесена Бастилия, хотя к тому времени она даже и не была уже тюрьмой. Это понятно совершенно, это символ, само по себе это стало символическим событием. Когда такое происходит, это тоже факт истории.

Но снос памятников не должен превращаться ни в государственную кампанию, руководимую сверху, ни в политическую манипуляцию со стороны каких-то партий и движений. То есть он не должен носить массового, программного, демонстративного характера расправы с отдельными частями национальной истории. Это плохо и это не кончается навсегда: эпохи сменятся и столь же яростно люди той эпохи, будущей, будут относиться к сегодняшним нашим символам.

Поэтому давайте к истории относиться бережно и, когда уж это происходит, надо понимать значение событий: ну, скажем, от каких-то памятников полезно избавиться, чтобы обозначить разрыв с неправильной неприятной традицией в истории. Так, например, в России в 1991 г. был убран с постамента памятник Феликсу Дзержинскому, чтобы обозначить разрыв с карательной, репрессивной традицией в российской истории, но за этим не последовало никакой массовой кампании по сносу памятников советской эпохи и этого не надо было делать.

Я надеюсь что разум возобладает и что в США прекратится бессмысленной снос памятников, связанных с историей юга Соединенных Штатов, — да, рабовладельческого, но по итогам гражданской войны в США произошло формирование единой нации. Нация преодолела этот трагический эпизод и уже долго идет дальше, строя новое государство. Сейчас эти старые раны, уже зарубцевавшиеся, снова бередить — это, конечно, крайне опасное и ненужное занятие.

Точно так же и в европейских странах. Жаль, что здесь был подхвачен этот разрушительный порыв. Да, колониальное прошлое полно различного рода позорных недопустимых с позиции сегодняшней морали эпизодов, но, тем не менее, эти эпизоды преодолены, правильно осмыслены, правильно оценены. Они уже стали частью единого исторического потока, и возвращаться к ним сейчас можно только с провокационными и разрушительными целями, Чего не хотелось бы допускать.

Euronews: А если в современном бельгийском обществе, например, нет понимания, что происходило в Конго при Леопольде II, допустимо ли таким образом заставлять людей задуматься о событиях прошлого?

Станкевич: Напишите об этом книги в Бельгии, поставьте рядом с памятником какой-то стенд и расскажите об истории данного короля, включая эпизод, связанный с Конго. Это будет разумно. Вовсе не обязательно при этом сносить памятник. Я бы понял и воспринял вот такую реакцию в самом Конго, в столице, где тоже произошли известные события. Вот там такой выплеск гнева, адресованного в прошлое, был бы, по крайней мере, понятен. А сейчас, в современной бельгийской столице — это злоупотребление историей. Не надо этого делать ни в коем случае.