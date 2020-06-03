Флорентийские мастера не спешат открывать свои лавки

Коронавирус до неузнаваемости изменил облик Флоренции. На улицах одного из самых популярных у туристов городов мира непривычно тихо. Пусты старинные ремесленные мастерские – ключевые для экономики и в целом важная составляющая культурного наследия Италии.

Непростые времена наступили для их владельцев еще до карантина. Около 180 тысяч мастерских закрылись только за последние десять лет. Для еще нескольких тысяч, которые хоть как-то держались на плаву, почти три месяца карантина стали сокрушительным ударом.

Габриэле Мазелли, багетчик: "Некоторые не спешат возвращаться к работе просто потому, что нет турстов. Их владельцы тратят только на аренду помещений тысячи евро, нельзя забывать и об ипотечных кредитах, зарплате сотрудникам... Пока туристов нет, лучше подождать с открытием".

Традиции и тончайшая техника передаются из поколения в поколение.

Джанни Мильорини, винодел: "Люди приходят к нам ради общения. Вкусная еда и вино их к этому вполне располагают. К сожалению, в нынешние времена выполнять своет главное предназначение – помогать людям общаться – очень непросто".

Понте-Веккьо знаменит, в первую очередь, своими ювелирными лавками. Владельцы не спешат открывать их двери и заявляют: центральное правительство бросило нас на произвол судьбы.

Лука Паламара, корреспондент Euronews: "Понте-Веккьо, Старый мост – сердце Флоренции, колыбель итальянского Ренессанса XV века. Местные исторические лавки закрыты. И это не единичный случай в стране".

Мастера решили подождать – до лучших времен. В 2018 году Флоренцию посетили 23 миллиона туристов. Они потратили здесь примерно 4 млрд евро.