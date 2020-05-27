Борьба с эпидемией: ученым помогут мыши

Российские ученые начали разводить трансгенных мышей: грызуны будут восприимчивы к ковиду ,а значит, станут живым полигоном для будущих доклинических испытаний вакцины.

Обычные мыши коронавирусом не болеют. В новосибирском Институте цитологии и генетики решили модифицировать геном мыши, добавив к нему человеческий белок.

Заведующий лабораторией генетики развития Нариман Баттулин рассказывает: "Мы прямо в ядро инъецируем этот раствор, он встраивается в собственный геном мыши. Гены какие-то функции в организме выполнят, мы добавляем еще одну".

Первые модификации уже произведены, трансгенные мышата появятся на свет в июне. Для проведения испытаний нужны тысячи особей. Такого количества ученые обещают добиться с помощью технологий искусственного оплодотворения к осени. Тогда же в Новосибирские стартует тестирование противоковидных препаратов.