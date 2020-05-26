Пилоты, военные, акробаты

В понедельник специальное акробатическое авиационное подразделение Италии пролетело над Кодоньо и Миланом на севере Италии с шлейфом разноцветного дыма в тонах итальянского флага. Это воздушное шоу дало старт недельным празднованиям перед 2 июня, когда Италия в 74-ый раз отметит День Республики.

Кордоньо в 60 километрах к юго-западу от Милана, откуда началось шоу, стал печально известен в стране как первый очаг коронавирусной инфекции, охватившей город в феврале.

С воздушного шоу ежегодно 2 июня в Риме начинается военный парад. Но в этом году он не состоится из-за пандемии. И власти решили вместо этого провести воздушные шоу по всей Италии. Национальный флаг, который выписывают в небе самолёты, станет символом единения страны.