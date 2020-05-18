Бундесбанк и ЕЦБ: быстрого восстановления не будет

Экономическая активность в Германии упала в апреле на 4,6%, и Бундесбанк в опубликованном в понедельник отчёте прогнозирует медленное восстановление. Несмотря на ослабление мер, введённых для борьбы с распространением коронавируса, эксперты прочат значительное снижение экономики во II квартале и плохие перспективы развития рынка труда в ближайшие месяцы.

Немецкая экономика - крупнейшая в зоне евро - в первом квартале вступила в техническую рецессию, зарегистрировав максимальный спад ВВП ( -2,2%) со времён мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

В свою очередь Европейский центробанк уже заявил, что быстрого восстановления пострадавшей от пандемии экономики еврозоны ожидать не стоит:

"Скорость возвращения экономики в нормальное состояние будет зависеть от того, насколько охотно будут тратить деньги потребители, и будет ли бизнес активно инвестировать. С сегодняшней точки зрения маловероятно, что экономическая активность вернется к докризисному уровню до 2021 года, если не позже", - сказал главный экономист и член правления ЕЦБ Филипп Лейн.

По его словам,ЕЦБ постоянно следит за ситуацией и готов при необходимости отрегулировать все свои инструменты - к примеру, скорректировать программу экстренной закупки облигаций.