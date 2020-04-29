Германия вступила в глубочайшую рецессию

Германия в марте вступила в рецессию, которая, как ожидается, станет глубочайшей за послевоенный период. Власти страны опубликовали официальные отчёты и прогноза о состоянии крупнейшей экономики Евросоюза.

Так, ВВП Германии в этом году сократится на 6,3% — при том, что ещё в январе был отмечен рост в 1,1%. Правда, уже в следующем году ожидают увеличения на 5,2%. Но это значит, что лишь в начале 2022-го страна выйдет на докоронавирусный уровень производства и деловой активности.

Ранее стало известно, что общий объём производства в Германии уже сократился на 16%, а обороты малых предприятий упали вдвое.

Петер Альтмайер, министр экономики Германии:

"Рост безработицы будет смягчён благодаря пособиям и неполной занятости. В марте-апреле по меньшей мере три миллиона человек оказались на неполной занятости. Число людей в такой ситуации будет значительно больше, чем во время финансового кризиса 12-летней давности".

Помимо торговли, туризма и авиации, серьёзные убытки терпит и автомобильная промышленность страны. Число продаж в марте сократилось почти на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Чтобы исправить ситуацию, Берлин рассматривают планы возобновления работы автосалонов и ведомств, регистрирующих новые машины.