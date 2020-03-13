Германия спасёт бизнес от коронавирусной эпидемии

Самое мощное противоядие от коронавирусной экономической болезни.

Германия объявила о самом крупном плане поддержки бизнеса в своей послевоенной истории с "неограниченными" кредитами на общую сумму 550 миллиардов евро.

Государственные гарантии по кредитам должны помочь предприятиям, столкнувшимся со спадом или проблемами с денежными потоками. Прежде всего это касается наиболее пострадавших сфер - воздушного транспорта, туризма или гастрономии.

Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что финансовый кризис 2008 года, последовавший за крахом Lehman Brothers, послужил уроком для нынешней ситуации.

Это не только повлияет на Германию, но и распространится на наших соседей и Европейский Союз. Потому что многие ждут от нас мощного сигнала, ведь на международном уровне Германия считается страной со стабильной экономикой, соответственно мы должны выполнять свои особые обязанности Петер Альтмайер министр экономики Германии

Франция также представила план действий по борьбе с "коронавирусным" кризисом на десятки миллиардов евро.

Правительство объявило о государственных гарантиях до 90% от суммы требований по кредитам со стороны малого и среднего бизнеса. Цель состоит в том, чтобы вынужденные уйти на частичную занятость работники, не потеряли ни цента.

Государство будет компенсировать потери заработной платы независимо от ее размера, в то время как сегодня она ограничивается МРОТом. Хорошо, для высоких зарплат мы могли бы подумать о том, чтобы установить ограничение на компенсацию оплаты труда, но 99 % сотрудников окажутся на частичной занятости с риском снижения зарплаты. И вот это мы предусмотрим Брюно Ле Мэр министр экономики Франции

Экономические двигатели Европейского Союза используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для преодоления последствий пандемии.

Оглашенные меры принесли некоторую стабильность на рынки в эту пятницу. Почти все мировые индексы уходят на выходные в зеленой зоне.