ЕС передает резервы странам-членам

Евросоюз меняет правила распределения средств из фондов сплочения и развития; в новых условиях они частично пойдут на борьбу с коронавирусом в странах-членах. Это позволит государствам больше тратить на медико-санитарные нужды и поддерживать на плаву рынок малый бизнес. Достаточно ли этих решений? Програм ма "Реальная экономика" приглашает разобраться.

Кому, сколько, на что?

355 миллиардов евро структурных фондов ЕС и фонда политики сплочения - основа европейского финансового резерва. Задача этих структур - помогать в устранении экономических перекосов между регионами ЕС.

Сегодня власти Евросоюза выделяют 54 миллиарда евро из бюджета фонда на текущий год на борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.

Средства в числе прочего пойдут на покрытие медико-санитарных расходов в странах-членах (например, приобретение масок и больничного оборудования). Деньги также помогут поддержать занятость в краткосрочной перспективе. Речь идет не о свежих финансовых вливаниях, а именно о перераспределении средств, которые в обычных условиях либо остались бы неиспользованными и вернулись в бюджет ЕС, либо были бы потрачены позднее.

Польша: маски, комфорт, рабочие места

Один из крупных получателей помощи ЕС на пике эпидемии - Польша, страна, которая испытывает дефицит финансирования. Подсчитано, что каждый шестой носитель коронавируса там - сотрудник системы здравоохранения

В больнице Куявско-Поморского воеводства команда пульмонологов трудится без отдыха. Доктор Чайковская-Малиновская рассказала, что поначалу врачам не хватало материалов. Благодаря инициативе Европейского социального фонда 30 медучреждений смогли приобрести необходимое.

"С покупкой оборудования работать стало комфортнее, - признается врач. - Мы приобрели самые современные устройства, они контролируют состояние пациента прямо у его кровати, передавая данные в центральный офис. Такой мониторинг безопасен для персонала. Поддержка европейских фонд имеет для нас решающее значение, так как Польша, как и другие страны мира, не была готова к пандемии".

Изабелла, медсестра, уже четверть века работает в детском отделении клиники города Торунь. На пике эпидемии она вместе в подругой и коллегой Элизабетой предложила свои услуги в отделении для ковид-пациентов.

О своих буднях Изабела рассказывает так: "Мы надеваем защитные костюмы и не снимаем их целый день. Мы исходим их того, что заражены могут быть все. Когда приближаемся к пациентам, усиливаем защиту - надеваем фартуки, лицевые щитки, маски, перчатки в несколько слоев".

Около 10 миллионов евро из Европейского социального фонда были перераспределены для закупки нового оборудования и средств дезинфекции для медиков. На эти средства работающие с ковид-пациентами врачи и сестры также получили возможность временно обосноваться в гостиницах.

"В гостиничном комплексе мне нравится, я могу по-настоящему отдохнуть после смены, выспаться. У меня нет никаких бытовых обязанностей, еду нам приносят... Мы знаем, что это временное решение", - рассказывает медсестра Элизабета Русович.

По данным министерства регионального развития Польши, ЕС выделил стране свыше 10 миллиардов евро. Эта сумма составляет более 10% текущего бюджета Европейской политики сплочения. Деньги предназначены на борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями.

"Это большая сумма, она может помочь в борьбе с кризисом во многих областях - будь то больничный сектор или частное предпринимательство, - говорит министр регионального развития Малгожата Ясиньская. - Деньги позволяют сохранить полмиллиона рабочих мест. В нынешней ситуации нужно переосмыслить приоритеты политики сплочения. Мы считаем, что европейские усилия следует перенаправить на борьбу с кризисом в пострадавших странах, не допустить там экономического коллапса. Сложившаяся ситуация очень опасна, нужно действовать".

Деньги и солидарность

Euronews попросил прокомментировать решение ЕС о перераспределении средств из структурных фондов профессора экономики Томаса Визера.

Euronews: "ЕС принял решение перераспределить остатки средств на текущих счетах структурных фондов на борьбу с коронавирусом. Такая политика может компенсировать отсутствие солидарности между странами-членами?"

Томас Визер: "Среди самых крупных получателей помощи из фондов ЕС оказались страны, которые ставят под сомнение принципы европейской солидарности, политики сплочения. Именно им выделили самые значительные пакеты. Так что я не вижу никакой связи между фактом получения очень существенных субсидий и причастностью к европейскому духу солидарности. Если я правильно помню, суммы, выделенные некоторым странам-членам, не были напрямую увязаны с тяжестью экономических последствий пандемии коронавируса для этого получателя".

Euronews: "Как следует распределять и расходовать бюджет для подготовки к выходу из пандемии?"

Томас Визер: "На мой взгляд, на эти цели странам понадобится эквивалент 2% валового национального дохода в годовом исчислении. Это больше, чем сегодняшнее предложение. Допустим, им удастся получить от ЕС крупные пакеты в ближайшие пару лет. Очень важно понять, как именно будут распределены деньги. Идет ли речь о грантах, субсидиях финансируемых из бюджета ЕС? Будут ли они выдаваться всем странам с акцентом на регионы, пострадавшие в наибольшей степени? Такое прямое перераспределение финансов для восстановления после пандемии - хорошее решение.

Худшим вариантом будет использование резервов европейского бюджета для выдачи кредитов странам-членам или регионам. Это позволит задействовать большие суммы, они должны быть возвращены. Это никак не отразится на бюджете ЕС за исключением потенциальных рисков, которые никогда не реализуются".