"Трудности только начинаются"

В 10 утра понедельника в Лионе, как и других городах Франции, вновь открылись магазины, лавки и салоны. После двухмесячной изоляции люди рады самой возможности выйти из дома, а владельцы этих заведений — возможности возобновить работу:

"У нас просто наконец-то есть возможность выйти на улицу без письменного разрешения. Не то чтобы мы стремимся что-то купить, просто раньше мы свободно могли ходить по магазинам".

Кому-то необходимо нижнее бельё, а кто-то все эти недели ждал возможности постричься. В этой парикмахерской вал клиентов: в первые же часы — 600 записей, ближайшие десять дней забиты полностью.

"Я не хотел рисковать, не хотел сам бриться налысо, так что пришлось очень долго ждать".

"Я уже соскучилась по работе, очень здорово и непривычно вновь видеть много людей вокруг себя".

Новая реальность пока выглядит не слишком пугающе: к дезинфекции рук и маскам французы уже в целом привыкли. Но и эти простые средства есть не у всех.

"Было очень сложно, но мы к счастью заранее сумели разобраться в ситуации и сразу стали копить запас масок, поскольку предполагали, что они не просто понадобятся, а станут обязательными рано или поздно", — говорит владелец салона.

Сразу компенсировать все потери не получится: санитарные правила требуют соблюдать дистанцию. В этом книжном магазинчике одновременно могут находиться не больше двух посетителей, хотя именно здесь, может, и были бы рады принять как можно больше покупателей:

"Для нас это настоящая трагедия. Книжные магазины — самые неприбыльные из всех, так что финансовых резервов у нас совсем нет. Единственное решение — брать в долг, но это тоже не слишком хорошо, задолженность рано или поздно придётся выплачивать".

Ещё одна серьёзная проблема — перебои с поставками товаров. Если о продуктах, а тем более медицинских средствах, беспокоились на государственном уровне, то многие другие вещи, раньше считавшиеся расходными материалами, теперь стали дефицитом. Французы надеются, что это ненадолго:

"Сейчас в строительстве самая большая сложность — это материалы: у маляра нет краски, у плотника нет дерева. Спецодежду мы покупали во Франции и Португалии сейчас эти поставки тоже почти прекратились", — рассказывает глава ремонтной компании.

Гийом пети, Euronews:

"Для многих организаций снятие мер — глоток свежего воздуха. Но трудности только начинаются: для возвращения в прежнее русло понадобятся многие месяцы, и оправиться от удара сумеют не все".