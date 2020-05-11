Посидел в карантине — постой в очереди…

Очереди на улицах становятся обычным явлением в странах, которые начали постепенный выход из карантина. Покупатели вынуждены ждать, пока в магазине станет меньше посетителей, в метро и спортзалах резервируют места «для коронавируса» или «для безопасности», которые категорически нельзя занимать, а в общественном транспорте проверяют не только билеты, но и наличие масок.

«И это только начало»

В Бельгии, где теперь могут возобновить работу все торговые предприятия, покупатели с утра стали собираться у входов в магазины: в соответствии с санитарными правилами внутри может находится ограниченное количество посетителей. «Просто так уже не походишь, надо же соблюдать дистанцию в полтора метра», — объясняет одна из покупательниц, смирившаяся с новой реальностью. Ей вторит прохожая: «Это только начало. Ходить в магазин стало сложнее со свей этой дезинфекцией рук и прочим, а потом постоянно думаешь, к чему прикасалась...»

Спортзал — для одиночек

Похожие правила социального дистанцирования действуют в фитнес-центра и спортивных комплексах, которые после двух месяцев локдауна открылись в Швейцарии. Некоторые тренажёры пришлось заблокировать, чтобы обеспечить безопасное расстояние между посетителями. Под вопросом будущие групповые занятия: выход из карантина для таких компаний означает ещё и разработку новых форматов общения с клиентами.

Маски в помощь

Спортзалы и магазины открылись и в Германии. Наряду со многими ресторанами и музеями, а также школами. Но дальнейший порядок выхода из карантина вызывает теперь немало вопросов: официальные данные в воскресенье показали рост заболеваемости. Власти призывают граждан строже соблюдать меры социального дистанцирования и носить маски.

Обязательное ношение масок введено в Чехии, где выход из карантина начался раньше, чем в других странах. В конце месяца ожидается возобновление работы почти всех предприятий, а в июле, как отмечают в МИДе, республика может полностью открыть границы с соседними странами — уже ведутся соответствующие переговоры.

Соблюдай дистанцию

Карантинные меры смягчены на большей части территории Испании, где теперь можно встречаться с друзьями на террасах баров, кафе и ресторанов. Но в ряде городов сохраняются жёсткие ограничения, в том числе в Мадриде и Барселоне. И повсеместно действуют строгие правила социального дистанцирования.

Хорватия тем временем перешла к третьему этапу выхода из карантина. Открываются кафе, рестораны, торговые центры и школы. Восстанавливается железнодорожное и авиасообщение внутри страны. Но дистанцию и лимиты на число людей в помещении должны соблюдать все, а сотрудники, которые непосредственно общаются с клиентами, обязаны носить маски.