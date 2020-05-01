Перуанцы заражаются на рынках

Рынки и магазины Перу остаются одним из главных источников распространения нового коронавируса; наиболее тяжелая ситуация - в столице Лиме. Наблюдатели сообщают, что покупатели и продавцы часто не соблюдают правила санитарной безопасности, в частности, не выдерживают рекомендованную дистанцию.
На столичном рынке в густонаселенном районе Сан-Мартин-де-Поррес во время масштабного тестирования (842 пробы) вирус обнаружили у 163 местных продавцов. В стране зафиксировано более тысячи смертей от ковида: Перу занимает по этому показателю третье место в Латинской Америке после Бразилии и Мексики.
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