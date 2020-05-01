В Пекине открылся "Запретный город"

В Пекине после нескольких месяцев карантина открылись парки и музеи. Дворцовый комплекс "Запретный город" ждет посетителей, но на его территорию пока могут попасть только 5 000 человек в день. Раньше число посетителей здесь составляло 80 тысяч. Распроданы все билеты на предстоящие пять дней. Пропускная способность парков сокращена на треть и билет на вход нужно забронировать онлайн заранее.