Обзор «О положении Союза» ведёт Штефан Гробе:

В Европе Первомай всегда был днём больших маршей и массовых митингов для выражения солидарности трудящихся. Не в этом году. Взамен: плакаты и баннеры на балконах или в окнах домов и протесты в социальных сетях.

Солидарность не только трудящихся

В любом случае сейчас трудный момент для профсоюзов по всей Европе, и солидарность нужна больше, чем когда-либо прежде.

Как обеспечить управляемое открытие нашей экономики? Это ещё один сложный вопрос для рабочего движения.

На этой неделе Международная организация труда предупредила о необходимости быть чрезвычайно осторожным:

Говорит её представитель Вик Ван Вуурен:

"Очень важно помнить, что мы не возвращаемся к обычному производству. Мы должны принимать дополнительные меры предосторожности в плане охраны труда и техники безопасности".

То есть возврата к обычным делам нет, но всё-таки надо снова как-то браться за дело.

Поскольку несколько правительств ослабили карантинные меры, людям в некоторых секторах разрешено вернуться на работу. Но целые отрасли промышленности обречены ждать наготове, пока это не станет безопасным, и вирус не будет под контролем.

Восстановится ли туризм?

На этой неделе профессионалы туризма забили тревогу. По их словам, их сектор может обрушиться из-за самоизоляции людей и запретов на поездки, если он не получит срочной финансовой поддержки.

Отели, агентства путешествий и авиакомпании рискуют выйти из бизнеса и просто исчезнуть. Вот почему туристический сектор хочет вернуться к нормальной жизни как можно скорее.

Говорит генеральный директор Европейской туристической ассоциации Том Дженкинс:

"Сценарий будет наилучшим, если политики ослабят правила и обеспечат изоляцию людей из групп риска. Но возврат к нормальной жизни должен быть управляемым, а сама эта нормальная жизни не должна быть за это время модифицирована".

Удастся ли перезапустить экономику и вернуть миллионы быстро потерянных рабочих мест? Это вопрос на триллион евро. В конце концов, никто не знает наверняка, когда этот кризис определенно закончится.

"Зелёная сделка" не забыта

А что потом? Можем ли мы вернуться к старым добрым временам до короны?

Европейская комиссия хочет, воспользовавшись моментом, и протолкнуть то, что было её докризисным приоритетом -«зелёную сделку».

"Нет новой экономике со старыми привычками", - настаивает председатель Урсула фон дер Ляйен:

«Поскольку мы сейчас планируем медленно возвращаться к работе и вкладывать миллиарды евро в перезапуск нашей экономики, нам следует избегать возврата к старым привычкам загрязнения. Вместо этого мы должны отскочить от этой пандемии к лучшему. Мы можем сделать наше общество и нашу планету более здоровыми ».

Вожак рабочих и поэт

Ко мне присоединяется Лука Визентини, генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов.

Гробе: "Итак, вот ситуация: миллионы людей уволены, многие отрасли борются за свое выживание, общество держится на низкооплачиваемых работниках, а мы не хотим класть в долгий ящик климатические цели. Нужно очень многое сделать и срочно, когда мы возобновляем нашу прежнюю жизнь. Как мы можем быть уверены, что нажали все нужные кнопки?"

Визентини: "Во-первых, мы должны убедиться, что можем справиться с чрезвычайной ситуацией должным образом. Потому что, если не будут приняты меры, которые могли бы реально предотвратить сильнейший спад, массовую безработицу, а также чрезмерное давление на самых работников переднего края, то не будет возвращения к нормальной работе и нормальной жизни. Так что усилия, предпринимаемые европейскими институтами, национальными правительствами, социальными партнёрами и другими акторами общества, по-настоящему важны".

Гробе: "Время вокруг Первомая всегда наполнено разговорами о солидарности, особенно в этом году. Довольны ли вы той степенью солидарности, которую Европа достигла до сих пор?"

Визентини: "Думаю, что в этом нарративе произошли большие изменения. Вспомним настроения времён финансового кризиса и после финансового кризиса, тогда была полная недооценка вклада работников здравоохранения, государственных служб, любых других сравнительно низкооплачиваемых профессий в развитие общества и либерального рынка нашей экономики. Теперь такое осознание есть. Именно из-за этого впервые в истории Европейский Союз собирается предоставлять деньги системам здравоохранения. Это всё впечатляет, отлично, что всё это было решено за несколько недель, но денег всё ещё нет".

Гробе: "Многие люди могут этого не знать, но вы также поэт - тот, кто имеет особый доступ к человеческой природе. Позвольте мне спросить вас, есть ли в этом кризисе что-то, что вы находите вдохновляющим?"

Визентини: "Я бы сказал, что человеческая, психологическая, эмоциональная часть этого кризиса по-настоящему актуальна. Не только для меня, но и для всех. Мы находимся в совершенно иной ситуации по сравнению с предыдущими временами. Мы действительно, я бы сказал, в некоторой степени в послевоенном настроении. Если я найду время, я начну писать что-то об этом кризисе. Думаю, что какое-то вдохновение придёт ко мне".

Швейцарцы хотят стричься

Мы не можем закончить программу, не упомянув о важнейшем элементе экономической инфраструктуры Европы: парикмахерских.

Все хотят посетить их как можно скорее, но в странах ЕС эта отрасль не находится в числе тех, которым будет разрешено вновь открыться первыми - конечно, из соображений безопасности.

Тем не менее, в Швейцарии парикмахеры уже вернулись к делу. Об причине мы можем только спекулировать.

Это швейцарское чувство чистоты? Это взгляд на вещи с горных высот? Или то и другое?

Может быть, у вас есть свои философские выводы.