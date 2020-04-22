Как Евросоюзу выходить из вирусного кризиса?

Руководство Евросоюза рассчитывает на то, что пик кризиса в здравоохранении ослабевает, и страны-члены ЕС начинают осторожно ослаблять карантинные меры. Его лидеры будут решать, что делать дальше, на видеосаммите в четверг.

Как перезапустить экономику, вернуть людей на работу, открыть бизнес? Поможет ли более богатый Север сильнее пострадавшему Югу?

Высказаться на эти темы политический редактор Euronews Даррен Маккаффри попросил депутатов Европарламента.

Немецкий правоцентрист Андреас Шваб:

Прежде всего нужно помочь нуждающимся. Что мы не можем сделать, так это изменить договор о Евросоюзе, этот процесс требует времени, и по этой причине Ангела Меркель не предложит такого варианта. Она скажет, что значительное увеличение бюджета ЕС в сочетании с использованием стабилизационного механизма ESM и других кредитных линий должны помочь государствам-членам вместе преодолеть этот кризис.

Элизабетта Гуалмини, левая итальянка:

Я не совсем согласна с моим коллегой. Неправильно отказываться от выпуска еврооблигаций только потому, что уже имеется широкий ящик с инструментами.

Испанский социал-демократ Йонас Фернандес:

Нужно предоставить странам-членам гранты, потому что, когда первый этап этого кризиса закончится, национальный госдолг будет очень высоким, и в некоторых странах возникнет проблема с финансированием восстановления.

Даррен МакКэффри, политический редактор Euronews:

Европе нужно найти решение, которое не увеличило бы долг Испании и Италии, не так ли?

Немец Андреас Шваб:

Конечно, это абсолютно справедливая точка зрения. Но я бы согласился с Элизабеттой Гуалмини, сказав, что Евросоюз заботится о своих членах. Еврокомиссия предприняла действия, особенно в контексте программы краткосрочного трудоустройства SURE. В странах-членах идут дебаты на эту тему, но это сугубо национальные дебаты, и они не служат делу Европы.

Элизабетта Гуалмини, Италия:

Нельзя просить национального лидера немедленно превратиться в европейского лидера. Его избиратели живут в одной с ним стране, а его электоральная база - национальное государство.

Даррен МакКаффри, Euronews:

«Не поэтому ли премьер Джузеппе Конте не знает, в какую сторону повернуться? Его тянут в разные стороны его партнеры по коалиции и общественное мнение Италии.

Элизабетта Гуалмини, Италия:

Абсолютно верно, сейчас это не время обычной политики.

Йонас Фернандес, Испания:

В некоторых странах будет меньше долгов и больше возможностей для улучшения национального хозяйства после кризиса. А будут другие страны, без этой возможности поддержать экономику, - вот какое неравенство мы должны преодолеть. Потому что, если мы хотим сохранить единый рынок, если мы верим с будущее Европейского Союза, то нам нужен общий ответ.