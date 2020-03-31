COVID-19: "Ваши руки бессонны и святы"

Так приветствуют выживших...Грасиела перенесла COVID-19 и выжила.

Вот что она рассказала журналисту Euronews Хайме Веласкесу.

"Временами было совсем ужасно, дышать было невозможно. Но мне помогли, врачи все время были рядом, меня лечили очень настойчиво, не давая недугу ни единого шанса, хорошо, что я лежала в стационаре".

Власти иберийского королевства ожидают, что жесткие карантинные меры в итоге приведут к ожидаемым результатам - постепенному снижению количества инфицированных и росту числа выздоравливающих.

Вот что рассказывает врач "скорой помощи" испанской столицы Хавьер Кирога: "На нас лежит титаническая миссия, и мы ее осуществляем, не обращая внимание на время работы, наши смены бесконечны, мы практически не приходим домой. Но мы настроены боевито, мы же видим результаты усилий, мы видим, что пациенты поправляются. Это лучшая награда из всех возможных".

На линии фронта войны с эпидемией были и остаются медики, и они платят за свой героизм высокую цену: более 12 000 "людей в белых халатах" были инфицированы коронавирусом.

Заведующий кардиологическим отделением больницы La Paz Федерико Гутьеррес перенес COVID-19: "Я заболел, да. Ощущение, что по тебе проехался бульдозер. Болит все тело, каждый мускул ноет. Дикая мигрень. Силой воли это не преодолеешь. Я лежал в больнице неделю, я уже физически вполне в форме, готов выхаживать пациентов, поддерживать коллег, которые совершают настоящий подвиг, спасая людей. Они за каждую жизнь дерутся с отчаянием Рэмбо".

Журналист Euronews Хайме Веласкес передает из столицы Испании: "Кто бы мог подумать, что на мирных улицах Мадрида будут развернуты полевые госпитали, как в условиях фронта? На помощь своим испанским коллегам пришли медики из НПО "Врачи без границ".

Практически все те, кто в этих полевых госпиталях лежит, нуждается в реанимационном уходе.

О планах медиков из этой известной международной НПО рассказывает ее координатор Паула Фариас: "Мы готовы помочь еще и руками, наши сотрудники подставляют плечо тем, кто работает в больницах, там очень тяжелая ситуация, люди вкалывают сутками, а им нужно все-таки хоть немного отдыхать. Мы сейчас там, где есть узкие места, обеспечивая непрерывность ухода за самыми тяжелыми пациентами".

Только в одном полевом госпитале, который развернули "Врачи без границ" - 200 коек, сюда уже готовы перевозить тех, кто нуждается в интенсивной терапии, и кого медики очень хотят вернуть обратно в строй.