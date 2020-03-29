Шнапс — на борьбу с коронавирусом!

Как бороться с коронавирусом с помощью шнапса? Сдавать его на переработку! В австрийском городе Форарльберг решили делать из крепкого алкоголя дезинфицирующее средство. Как и во многих других странах, в Австрии с началом пандемии такие флакончики почти исчезли из продажи.

Местный футбольный клуб и местная винокурня призвали сограждан жертвовать полные бутылки на борьбу с инфекцией.

Винцент Баур, директор футбольного клуба:

"Начали мы невероятно удачно. Как только мы разместили объявления в газетах и в 'Фейсбуке', телефон начал звонить каждые пять минут. Нас пригласили в сотню домов по всему городу. Мы такого даже не ожидали".

ORF

Сойдёт, по словам технологов, любой крепкий алкоголь, будь то джин, водка или домашние настойки, в которых австрийцы знают толк. Полученное в результате несложного процесса средство пахнет не то чтобы привлекательно, но успешно справляется с задачей. Раздавать гражданам его будут бесплатно.