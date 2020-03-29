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Снег на цветах сакуры

Весенний снег — редкий гость в столице Японии. К тому же снегопад пришёлся на сезон цветения сакуры. Холод и влажность в то же время способствуют тому, чтобы жители Токио оставались дома.

В Японии ещё накануне говорили о снятии карантинных мер, поскольку страна далеко не так сильно пострадала от коронавируса, как соседи. Однако ситуация в целом ряде префектур остаётся напряжённой.

За воскресенье в стране отмечены более 80 новых случаев, из них 68 — в Токио.

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