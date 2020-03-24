Поддельные лекарства и защитные средства в интернете

Вспышка COVID-19 и связанный с ней домашний карантин оживил торговлю он-лайн. В интернете рекламируются всевозможные защитные средства, зачастую сомнительного качества и происхождения.
По данным Европола правоохранительные органы за последние недели изъяли около 4,4 млн незаконных фармацевтических препаратов, ликвидированы 7 организованных преступных группировок и арестован 121 человек.
Глав Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к гражданам ЕС:
"По сообщениям европейских ведомств, число киберпреступлений в Евросоюзе возросло, количество поддельных лекарств, дезинфицирующих спреев или чудодейственных средств, продаваемых он-лайн, поражает. Чаще всего предлагаются в эти дни в интернете поддельные хирургические маски. Если будет разработана вакцина против коронавируса, ваши правительства и государственные учреждения официально объявят об том. Вы всё узнаете из достоверных источников ".
Фон дер Ляйен также сообщила, что в рамках борьбы с фейковой информацией в соцсетях были удалены 2500 поддельных ссылок, сайтов и профилей.
По данным Всемирной организации здравоохранения, препаратов, признанных эффективными против COVID-19, ещё нет, а наблюдения и исследования не могут дать ответы на все интересующие вопросы. Глава ВОЗ предупредил, что использование непроверенных лекарств может привести к негативным последствиям.