Мошенничества на коронавирусе

Моника Пинна, Euronews:

"Миллионы человек неделями сидят дома: интернет остаётся единственным нашим окном в мир. В это самое время преступники используют интернет для того, чтобы проникнуть к нам".

Кому во время пандемии не предлагали купить целый комплект защиты по выгодной цене? Письма со спамом — главный механизм жульничества. Заказ у мошенников заставит вас потратить гораздо больше, чем вы собирались. Ассоциации потребителей по все Европе пытаются вычислить мошенников. Одна из платформ в Бельгии зарегистрировала более 400 нарушений за месяц.

Жюли Фрер, TEST ACHATS:

"Цены постоянно растут, достигая совершенно непомерных значений, особенно на защитную одежду, маски, средства дезинфекции. Мы, в Бельгии, просили, чтобы цены как-то ограничили — но этого до сих пор не сделано".

Официальные лица, впрочем, не остаются в стороне. Еврокомиссия, Интерпол и другие организации предпринимают целый ряд мер по борьбе с мошенниками. Крупнейшие ритейлинговые компании идут навстречу властям и потребитеям, стараясь вычищать явно мошеннические объявления —численность которых просто огромна.

Дидье Рейндерс, еврокомиссар по вопросам юстиции:

"Мы смогли убедить платформы снять огромное количество рекламы. 'Алиэкспресс', например, убрал 250 тысяч объявлений, не соответствующих требованиям, а eBay заблокировал или удалил 15 миллионов объявлений. Это очень обнадёживающий результат, показывающий, что мы вполне можем бороться с мошенничеством такого рода".

Моника Пинна, Euronews:

"Несмотря на совместные усилия, пока не удаётся остановить мошенников, которые пытаются нажиться на пандемии. Как и сам коронавирус, жулики всё ещё представляют значительную опасность. От этой угрозы вас не спасут защитные маски и чситые руки, так что, как рекомендует Интерпол, будьте бдительны и недоверчивы".

Подробнее об этой проблеме - в очередном выпуске программы "Незаметная Европа" начиная с вечера пятницы